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19.09.2023, 08:46
Заморозки наблюдались в Подмосковье в ночь на 19 сентября - синоптик
18 сентября — Mossovetinfo.ru — В ночь на 19 сентября в столичном регионе наблюдались заморозки, была зафиксирована м...
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Город (Москва и область)
18.09.2023, 14:21
Инаугурация мэра Москвы Собянина состоялась в зале «Зарядье»
18 сентября — Mossovetinfo.ru — Инаугурация — торжественная церемония вступления Сергея Собянин...
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18.09.2023, 08:09
18 сентября в Москве будет 18-20 градусов тепла
18 сентября — Mossovetinfo.ru — Днем, 18 сентября, в Москве будет 18-20 градусов тепла, облачная погода с прояснениями, в ...