Заморозки наблюдались в Подмосковье в ночь на 19 сентября - синоптик

18 сентября — Mossovetinfo.ru — В ночь на 19 сентября в столичном регионе наблюдались заморозки, была зафиксирована минусовая температура, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус.



В Черустях, на востоке Подмосковья, столбики термометров опустились до минус 0,9 градуса. В Электростали, Клину, Пушкино, Солнечногорске ночью температура снизилась до плюс 3,1 - 3,5 градуса.



На базовой метеостанции Москвы, в ВДНХ, минимальная температура воздуха составила плюс 7,2 градуса.