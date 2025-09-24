Другие материалы
Город (Москва и область)
30.09.2025, 07:59
Заморозки ожидаются в Москве и регионе в ночное время на текущей неделе
30 сентября — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность без осадков и заморозки ожидаются в столице, сообщается на офи...
Город (Москва и область)
29.09.2025, 11:48
Собянин: Электронные медкарты подключили уже 10 млн москвичей
29 сентября — Mossovetinfo.ru — Москвичи получили доступ уже более чем к 10 млн электронных медкарт (ЭМК). Об этом сооб...
Город (Москва и область)
24.09.2025, 13:04
27 и 28 сентября будет закрыто движение для транспорта в районе Цветного бульвара
24 сентября — Mossovetinfo.ru — 27 и 28 сентября будет закрыто движение для транспорта в районе Цветного бульвара в свя...