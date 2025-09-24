Заморозки ожидаются в Москве и регионе в ночное время на текущей неделе

30 сентября — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность без осадков и заморозки ожидаются в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



«В ближайшие дни в столице ожидается переменная облачность без осадков. Кроме того, возможны ночные заморозки», – сообщается на сайте.



Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени в Московском регионе: столбики термометров опускались до минус 6 градусов. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ. "Минувшей ночью температура воздуха в районе поселка Черусти опустилась до минус 6 градусов", - сказал собеседник агентства, отметив, что подобных показателей с начала нынешней осени еще не отмечалось.



Главная метеостанция Москвы, расположенная на ВДНХ, показала ночью минус 0,2 градуса, аналогичную температуру зафиксировали и в Волоколамске.



Во вторник, 30 сентября, днем ожидается от девяти до 11 градусов выше нуля. В среду, в первый день октября, в темное время суток похолодает до минус одного – плюс одного градуса, а в течение дня воздух прогреется до плюс 11–13 градусов.



В четверг, 2 октября, днем сохранится та же температура, ночью будет от одного до трех градусов выше нуля.



В пятницу и субботу, 3 и 4 октября, днем термометры покажут от восьми до 13 градусов тепла, а ночью – от нуля до плюс пяти. При этом в первый выходной усилится ветер, его порывы могут достигать 10 метров в секунду.