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Город (Москва и область)     08.09.2021 16:46

Занятия вне школьных зданий организуют для детей во время выборов

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Теги:  выборы  школы  выборы-2021  выборы в Госдуму  занятия  выборы в Госдуму-2021 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – В дни выборов для московских школьников занятия будут организованы вне школьных зданий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского департамента образования и науки.

«В связи с тем, что один из дней выборов выпадает на пятницу, для школьников организуют учебный процесс за пределами школьных зданий», - заявили в пресс-службе.

Сообщается, что школы заранее подготовили учебные программы вне школьных зданий, также заранее были оповещены родители учеников.

Подчеркивается, что было принято решение не переводить обучение в дистанционный формат. Занятия пройдут в московских парках и музеях, в театрах и библиотеках. В частности, ученики посетят ВДНХ, Музей космонавтики, Ботанический сад, усадьбы Измайлово, Кусково, Люблино и другие.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Кроме того, в Москве состоятся выборы депутатов Мосгордумы в двух городских округах, а также выборы муниципальных депутатов района Щукино.

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Теги: 
выборы  школы  выборы-2021  выборы в Госдуму  занятия  выборы в Госдуму-2021 

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