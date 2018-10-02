2 октября. Mossovetinfo.ru – Сервис для записи ребенка в группу продленного дня онлайн заработал на портале mos.ru.
Новая услуга пока работает только в некоторых образовательных учреждениях города, однако в дальнейшем планируется распространить ее на все московские школы.
Новый сервис экономит время родителей, которым теперь нет необходимости подавать заявление лично. При этом способ непосредственной подачи заявления также продолжит действовать, родители сами могут выбрать как им удобнее подать заявление о приеме ребенка в группу продленного дня.
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