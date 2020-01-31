31 января. Mossovetinfo.ru – Возможность записаться на сдачу анализов в поликлинике через интернет появилась на портале mos.ru.
Пользователи получили возможность самостоятельно выбрать время и дату, чтобы пройти назначенные врачом исследования.
«Теперь на сайте mos.ru можно не только записаться на прием к врачу, но и выбрать удобную дату для сдачи анализов. Результаты будут доступны для врача и пациента онлайн в единой электронной медицинской карте, доступ к которой мы открыли в середине января», - отметила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
В личном кабинете пользователя появится электронный талон, который напомнит на какое время назначена сдача анализов. Его можно сохранить в память смартфона или компьютера. Кроме того, пользователь получит памятку о том, как подготовиться к сдаче того или иного анализа.
Ранее, в июне 2019 года появилась возможность получить результаты анализов на электронную почту. Сообщение приходит в течение 24 часов после готовности. В документе содержится информация о результатах анализа, а также о том, соответствуют ли показатели норме.
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