1 июня. Mossovetinfo.ru – Записаться на проведение тестов на антитела к коронавирусу в Москве теперь можно через приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва», сообщается на портале mos.ru.



Для записи на тестирование достаточно авторизоваться в приложении и указать номер полиса ОМС. Также записаться на тестирование можно через портал мэр и правительства Москвы.



Бесплатное тестирование на наличие антител к коронавирусу было запущено в Москве 27 мая. Сдать тест можно в 30 московских поликлиниках, только по предварительной записи. Результаты тестирования станут доступны в электронной медицинской карте в течение трех дней после сдачи теста.