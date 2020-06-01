1 июня. Mossovetinfo.ru – Записаться на проведение тестов на антитела к коронавирусу в Москве теперь можно через приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва», сообщается на портале mos.ru.
Для записи на тестирование достаточно авторизоваться в приложении и указать номер полиса ОМС. Также записаться на тестирование можно через портал мэр и правительства Москвы.
Бесплатное тестирование на наличие антител к коронавирусу было запущено в Москве 27 мая. Сдать тест можно в 30 московских поликлиниках, только по предварительной записи. Результаты тестирования станут доступны в электронной медицинской карте в течение трех дней после сдачи теста.
09:28 Город (Москва и область) Записаться на тестирование на антитела к коронавирусу теперь можно через приложения
09:12 В Москве с 1 июня разрешили прогулки по графику
22:02 Происшествия Мотоциклист погиб на юге Москвы после опасного маневра такси
20:10 В мире США признают Антифа террористической организацией - ТРАМП
19:48 Город (Москва и область) В парках Москвы нанесли социальную разметку для прогулок
17:28 Город (Москва и область) График прогулок. Интерактивная карта
20:09 Власть Масочный режим усилят в Москве с 1 июня
09:59 Город (Москва и область) Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву
11:22 Город (Москва и область) Как записаться на прием в центры госуслуг «Мои документы»
14:41 Мнения Власти будут вынуждены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию - эксперт
18:26 Город (Москва и область) Цифровые пропуска отменят в Подмосковье с 23 мая
13:47 Другое В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность
12:33 Власть ЦИК РФ возобновил подготовку к рефередуму по Конституции
12:09 Город (Москва и область) 25 или 26 мая в Подмосковье вновь начнут отключать отопление
19:24 Власть С 27 мая в Москве будут действовать только московские цифровые пропуска
17:48 Город (Москва и область) МФЦ Подмосковья могут возобновить работу 25 мая
14:31 Власть Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня
08:44 Общество Теплая погода вернется в Москву в конце мая
15:05 Мнения Жириновский предложил ликвидировать Совфед и сократить депутатов Госдумы и Мосгордумы
23:06 Другое Генпрокурор США: сотрудничество Apple с Россией угрожает слежке за гражданами