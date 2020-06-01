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Город (Москва и область)     01.06.2020 09:28

Записаться на тестирование на антитела к коронавирусу теперь можно через приложения

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Теги:  коронавирус  тестирование  запись  мобильные приложения 

1 июня. Mossovetinfo.ru – Записаться на проведение тестов на антитела к коронавирусу в Москве теперь можно через приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва», сообщается на портале mos.ru.

Для записи на тестирование достаточно авторизоваться в приложении и указать номер полиса ОМС. Также записаться на тестирование можно через портал мэр и правительства Москвы.

Бесплатное тестирование на наличие антител к коронавирусу было запущено в Москве 27 мая. Сдать тест можно в 30 московских поликлиниках, только по предварительной записи. Результаты тестирования станут доступны в электронной медицинской карте в течение трех дней после сдачи теста.


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Теги: 
коронавирус  тестирование  запись  мобильные приложения 

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