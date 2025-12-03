Запрещать самокаты и другие СИМ в Москве не будут ради услуг курьеров – Собянин

3 декабря — Mossovetinfo.ru — Около 80% москвичей пользуются услугами курьеров, в том числе поэтому власти не планируют запрещать использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), но намерены контролировать соблюдение правил дорожного движения, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе прямой линии в прямом эфире московских телеканалов.



Вообще курьерами пользуются уже 80% москвичей, то есть это часть нашей жизни. Поэтому запретами здесь не обойдешься, надо просто следить и наводить порядок шаг за шагом, при этом саму доставку не убить. Это тоже важно, - сказал Собянин.



Москва - единственный город в стране, который ввел для курьеров специальные обязательные стандарты, включающие вид велосипеда или другого СИМ, форму одежды, проверку через базу данных правоохранительных органов, - отметил мэр.



В конце ноября ТАСС, со ссылкой на исследование опроса портала «Мобилити», сообщило, что 75% владельцев личных самокатов признались в нарушениях ПДД три четверти владельцев личных самокатов признались в нарушениях правил дорожного движения (ПДД), тогда как среди пользователей арендных устройств - только 39%. Более 63% пользователей используют самокат регулярно и воспринимают его как транспорт.



Также в конце ноября в ходе прямой линии глава региона Денис Паслер сообщил, что полностью запрещать самокаты в Екатеринбурге не планируется, однако не исключается введение ограничений движения средств индивидуальной мобильности в более активной зоне, где ходит много жителей, пешеходов, туристов.