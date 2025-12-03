Другие материалы
-
Город (Москва и область)
03.12.2025, 22:15
Запрещать самокаты и другие СИМ в Москве не будут ради услуг курьеров – Собянин
3 декабря — Mossovetinfo.ru — Около 80% москвичей пользуются услугами курьеров, в том числе поэтому власти не планиру...
-
Город (Москва и область)
03.12.2025, 21:40
Москомархитектуру объединили с Департаментом градостроительной политики Москвы
3 декабря — Mossovetinfo.ru — В целях совершенствования структуры органов исполнительной власти города Москвы Прав...
-
Город (Москва и область)
03.12.2025, 07:37
3 декабря в 18:00 Сергей Собянин проведет прямой эфир по актуальным вопросам
3 декабря — Mossovetinfo.ru — 3 декабря в 18:00 мэр Москвы Сергей Собянин проведет прямой эфир по актуальным вопросам р...