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Город (Москва и область)     30.04.2021 14:00

Запрет на выезд большегрузов на МКАД начнёт действовать 15 июня

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Теги:  МКАД  грузовики  ограничения  ЦКАД  сроки 

30 апреля. Mossovetinfo.ru — Ввод в действие ограничений для большегрузных автомобилей на проезд по МКАД отложен до 15 июня, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Сообщается, что такое решение принято, чтобы ввод ограничений прошел максимально комфортно для всех перевозчиков, в том числе для представителей малого бизнеса, которые выразили опасения, что из-за объявления дней с 1 по 10 мая выходными, они не успеют вовремя подать заявки на получение пропусков.

Новые правила проезда грузовиков через Москву предусматривают, что грузовые автомобили весом более 3,5 тонны не смогут проезжать по МКАД, они будут объезжать Москву по ЦКАД, а также дорогам А-107 и А-108.

Первоначально планировалось, что новые правила вступят в силу в апреле, однако по просьбам бизнеса введение их в действие несколько раз откладывалось. В последний раз ввод в действие новых правил был назначен на 5 мая.

Ранее появилось сообщение, что производители продуктов и ритейлеры столкнулись со сложностями по планированию доставки продуктов в Москву перед вступлением в силу новых правил для большегрузов.

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Теги: 
МКАД  грузовики  ограничения  ЦКАД  сроки 

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