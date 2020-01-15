15 января. Mossovetinfo.ru – Запуск МЦД-3 улучшит транспортную доступность 21 района Москвы и Зеленгорада, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.



Маршрут МЦД-3 «Зеленоград – Раменское» свяжет Казанское направление МЖД и Ленинградское направление Октябрьской железной дороги. Запуск нового маршрута МЦД запланирован на 2021-2022 годы. В настоящее время маршрут находится в стадии проектирования.



В тех районах Москвы, где уже есть станции метро, запуск МЦД-3 позволит создать альтернативные маршруты, а в тех районах, где станций метро нет жители получат наземное метро в шаговой доступности.



Первые два маршрута МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» были запущены 21 ноября. Всего к 2025 году планируется запустить 5 маршрутов МЦД.