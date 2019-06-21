21 июня. Mossovetinfo.ru – Реализация проекта Московских центральных диаметров позволит создать в Москве и Подмосковье более 30 тысяч рабочих мест, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, территории возле станций МЦД будут развивать и благоустраивать, там появятся новые торговые точки, бизнес-центры, парки и скверы. Кроме того, для работы МЦД потребуются машинисты, кассиры и другие железнодорожные специалисты. В обще сложности реализация проекта позволит создать около 31 тысячи рабочих мест.
Первые два маршрута МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск планируется запустить в конце 2019 – начале 2020 года. В дальнейшем будут запущены маршруты Зеленоград – Раменской, Апрелевка – Железнодорожный и Домодедово – Пушкин. Также прорабатывается возможность создания других маршрутов МЦД.
09:59 Город (Москва и область) Запуск МЦД позволит создать в Москве и Подмосковье более 30 тысяч рабочих мест
09:32 В мире На Украине анонсировали встречу Зеленского с Путиным
09:24 Город (Москва и область) Трамвайные пути отремонтируют в районе метро «Семеновская»
09:00 Город (Москва и область) СМИ сообщили о новой протечке в Тушинском тоннеле
08:43 Город (Москва и область) Водители в Москве смогут исправить ошибки при оплате парковки
21:29 Город (Москва и область) В Москве до конца года благоустроят 162 зеленых территории
13:06 Город (Москва и область) Схема одномандатных округов на выборах в Мосгордуму
14:00 Город (Москва и область) Начались работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро
22:14 Город (Москва и область) Две улицы в центре Москвы перекроют в связи митингом в поддержку Голунова 16 июня
20:55 Общество Список кандидатов от КПРФ в депутаты Мосгордумы 7-го созыва