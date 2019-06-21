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Город (Москва и область)     21.06.2019 09:59

Запуск МЦД позволит создать в Москве и Подмосковье более 30 тысяч рабочих мест

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Теги:  МЦД  рабочие места 

21 июня. Mossovetinfo.ru – Реализация проекта Московских центральных диаметров позволит создать в Москве и Подмосковье более 30 тысяч рабочих мест, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, территории возле станций МЦД будут развивать и благоустраивать, там появятся новые торговые точки, бизнес-центры, парки и скверы. Кроме того, для работы МЦД потребуются машинисты, кассиры и другие железнодорожные специалисты. В обще сложности реализация проекта позволит создать около 31 тысячи рабочих мест.

Первые два маршрута МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск планируется запустить в конце 2019 – начале 2020 года. В дальнейшем будут запущены маршруты Зеленоград – Раменской, Апрелевка – Железнодорожный и Домодедово – Пушкин. Также прорабатывается возможность создания других маршрутов МЦД.


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Карта места

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Теги: 
МЦД  рабочие места 

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