21 июня. Mossovetinfo.ru – Реализация проекта Московских центральных диаметров позволит создать в Москве и Подмосковье более 30 тысяч рабочих мест, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, территории возле станций МЦД будут развивать и благоустраивать, там появятся новые торговые точки, бизнес-центры, парки и скверы. Кроме того, для работы МЦД потребуются машинисты, кассиры и другие железнодорожные специалисты. В обще сложности реализация проекта позволит создать около 31 тысячи рабочих мест.



Первые два маршрута МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск планируется запустить в конце 2019 – начале 2020 года. В дальнейшем будут запущены маршруты Зеленоград – Раменской, Апрелевка – Железнодорожный и Домодедово – Пушкин. Также прорабатывается возможность создания других маршрутов МЦД.