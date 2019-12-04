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Город (Москва и область)     04.12.2019 08:19

Запуск МЦД разгрузил 19 станций метро

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Теги:  МЦД  метро  пассажиропоток 

4 декабря. Mossovetinfo.ru – В результате запуска двух первых маршрутов Московских центральных диаметров, на 19 станциях метро снизился пассажиропоток, сообщается на портале mos.ru.

Снижение пассажиропотока отмечено на станциях «Кунцевская», «Фили», «Окружная», «Царицыно», «Деловой центр», «Киевская», «Комсомольская» и других. Снижение пассажиропотока составило от 5 до 12%.

Пассажиропоток снизился в результате того, что пассажиры, которые раньше выходили на первых пересадочных станциях, теперь едут дальше, чтобы совершить более удобную пересадку.


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Карта места

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Теги: 
МЦД  метро  пассажиропоток 

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