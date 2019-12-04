4 декабря. Mossovetinfo.ru – В результате запуска двух первых маршрутов Московских центральных диаметров, на 19 станциях метро снизился пассажиропоток, сообщается на портале mos.ru.



Снижение пассажиропотока отмечено на станциях «Кунцевская», «Фили», «Окружная», «Царицыно», «Деловой центр», «Киевская», «Комсомольская» и других. Снижение пассажиропотока составило от 5 до 12%.



Пассажиропоток снизился в результате того, что пассажиры, которые раньше выходили на первых пересадочных станциях, теперь едут дальше, чтобы совершить более удобную пересадку.