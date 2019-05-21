21 мая. Mossovetinfo.ru – Запуск всех маршрутов проекта Московских центральных диаметров создаст в московском регионе 221 остановку наземного метро, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра столицы Марата Хуснуллина.



Хуснуллин отметил, что проект МЦД предусматривает не просто запуск поездов по старым маршрутам, но и создание новой инфраструктуры, в том числе строительство благоустроенных платформ в тех районах, в которых ожидается рост пассажиропотока.



Реализация проекта позволит примерно трем миллионам москвичей и такому же количеству жителей Подмосковья пользоваться обновленной удобной транспортной инфраструктурой.



Первые два маршрута МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» планируется запустить в конце 2019 – начале 2020 года. Также уже готов проект маршрута МЦД «Зеленоград – Раменское», который планируется запустить в конце 2021 – начале 2022 года. В разработке находятся маршруты «Апрелевка – Железнодорожный» и «Пушкино – Домодедово». В дальнейшем могут быть рассмотрены и варианты создания других маршрутов.