9 октября. Mossovetinfo.ru - Сервис для передачи данных о сотрудниках, переведенных на удаленную работу, заработал на портале mos.ru.



С 12 октября московские работодатели обязаны будут каждый понедельник подавать данные о количестве сотрудников на удаленной работе и тех, кто по-прежнему работает в офисах. Для подачи данных необходимо будет заполнить специальную форму, в которой указаны данные организации и обезличенные данные сотрудников. Скачать эту форму можно уже сейчас.



С помощью нового сервиса работодатели смогут не только передать данные о сотрудниках на «удаленке», но и проверить, насколько корректно они загрузились.



С 5 октября в целях борьбы с распространением коронавируса, московские работодатели обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% своих сотрудников.