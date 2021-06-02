Завершается проектирование центрального участка Троицкой линии метро

2 июня. Mossovetinfo.ru — Завершаются работы по проектированию центрального участка будущей Троицкой линии метро от станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект», сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.



Данный участок пройдет через южные и юго-западные районы Москвы под территорией сложившейся застройки. По словам Бочкарева, для участка «уже разработаны все конструктивные и технологические решения с учетом обеспечения безопасности близлежащих зданий и зеленых массивов».



Предприняты все меры для того, что строительство метрополитена не доставляло неудобств горожанам. Для сохранности зеленых насаждений число и размеры стройплощадок сокращены до минимума.



Троицкая линия метро свяжет городской округ Троицк с Московским центральным кольцом. Ежедневно линией смогут пользоваться около 100 тысяч человек.