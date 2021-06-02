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Город (Москва и область)     02.06.2021 14:59

Завершается проектирование центрального участка Троицкой линии метро

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Теги:  метро  метрополитен  строительство  проектирование 

2 июня. Mossovetinfo.ru — Завершаются работы по проектированию центрального участка будущей Троицкой линии метро от станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект», сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Данный участок пройдет через южные и юго-западные районы Москвы под территорией сложившейся застройки. По словам Бочкарева, для участка «уже разработаны все конструктивные и технологические решения с учетом обеспечения безопасности близлежащих зданий и зеленых массивов».

Предприняты все меры для того, что строительство метрополитена не доставляло неудобств горожанам. Для сохранности зеленых насаждений число и размеры стройплощадок сокращены до минимума.

Троицкая линия метро свяжет городской округ Троицк с Московским центральным кольцом. Ежедневно линией смогут пользоваться около 100 тысяч человек.

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Теги: 
метро  метрополитен  строительство  проектирование 

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