28 августа. Mossovetinfo.ru – Реставрацию главного здания Литературного института имени Горького, известного также как Дом Герцена, завершат к 1 сентября, сообщает портал mos.ru.



Здание было построено в 1802 году на месте старинных трехэтажных палат. В 1811 году усадьбу приобрел действительный статский советник Александр Яковлев – дядя писателя Александра Герцена. В доме дяди Герцен провел детство и юность. В доме бывали Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Чаадаев и другие известные люди того времени. После революции здание было передано объединению советских писателей. В разные годы в усадьбе проживали такие известные авторы как Осип Мандельштам, Юрий Олеша и Андрей Платонов. В 1933 году здание было передано Литературному институту.



Дом Герцена построен в стиле позднего классицизма и является выявленным объектом культурного наследия федерального значения. Реставрация здания проходила в течение трех лет. На первом этапе во время ремонта цокольного этажа, в здании продолжались занятия студентов. Затем реставраторы перешли к работам по восстановлению кровли и перекрытий здания, поэтому учебные занятия были прекращены. В ходе реставрационных работ был укреплен фундамент и стены здания, заменены перекрытия и кровля, обновлены своды потолков, оконные и дверные проемы. Кроме того, в ходе работ были обновлены фасады здания, восстановлено декоративное убранство внутренних помещений – лепной декор, интерьер парадного зала и исторический паркет.



С 1 сентября студенты Литературного института смогут вновь начать занятия в аудиториях исторического здания.