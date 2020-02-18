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Город (Москва и область)     18.02.2020 12:21

Завершена интеграция станции метро «Тушинская» с МЦД

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Теги:  метро  МЦД  интеграция 

18 февраля. Mossovetinfo.ru – Завершены работы по интеграции станции «Тушинская» Таганско-Краснопресненской линии метро с одноименной станцией МЦД-2, сообщается на портале mos.ru.

Работы проводились совместно ГУП «Московский метрополитен» и ОАО «РЖД». 125-метровый переход накрыт навесом, что обеспечивает переход по принципу «сухие ноги». Комфортный переход со станции метро на станцию МЦД занимает около двух минут.

Кроме того, в рамках работ по интеграции станции «Тушинская» с МЦД был проведен ремонт северного вестибюля. В вестибюле заменили кровлю и двери, отремонтировали кассовый зал, а также оборудовали лестницу с подогревом ступеней.


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Карта места

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Теги: 
метро  МЦД  интеграция 

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