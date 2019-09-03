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Город (Москва и область)     03.09.2019 12:08

Завершена реконструкция развязки на пересечении Бесединского шоссе и МКАД

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Теги:  строительство  дороги  развязки 

3 сентября. Mossovetinfo.ru – Завершена реконструкция развязки на пересечении Бесединского шоссе и МКАД, работы были завершены досрочно, на год раньше запланированного срока.

В церемонии открытия реконструированной развязки принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Реконструкция развязки была начата в 2017 году. Обновленная развязка улучшит транспортную доступность трех районов Москвы, в которых проживают около 500 тысяч человек.


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Теги: 
строительство  дороги  развязки 

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