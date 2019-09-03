3 сентября. Mossovetinfo.ru – Завершена реконструкция развязки на пересечении Бесединского шоссе и МКАД, работы были завершены досрочно, на год раньше запланированного срока.



В церемонии открытия реконструированной развязки принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.



Реконструкция развязки была начата в 2017 году. Обновленная развязка улучшит транспортную доступность трех районов Москвы, в которых проживают около 500 тысяч человек.