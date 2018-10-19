19 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве завершили благоустройство Малого Спасоглинищевского и Петроверигского переулка, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства.



Работы проводились в рамках благоустройства района Китай-города. Благоустроенные переулки примыкают к улицам Забелина, Маросейка и Солянка, которые были благоустроены раньше.



В рамках работ по благоустройству в подземную кабельную канализацию убрали все проходившие по воздуху провода, проложено 170 метро водоотводных лотков, более 2,7 тысячи квадратных метров замостили гранитной плиткой, разбили газоны. В переулках установили более 40 опор для светильников, выполненных в историческом стиле, а также около 40 скамеек, вазонов и урн. Кроме того, в переулках установили три навигационные стелы.



В ноябре планируется высадить в благоустроенных переулках деревья и кустарники.