19 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве завершили благоустройство Малого Спасоглинищевского и Петроверигского переулка, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства.
Работы проводились в рамках благоустройства района Китай-города. Благоустроенные переулки примыкают к улицам Забелина, Маросейка и Солянка, которые были благоустроены раньше.
В рамках работ по благоустройству в подземную кабельную канализацию убрали все проходившие по воздуху провода, проложено 170 метро водоотводных лотков, более 2,7 тысячи квадратных метров замостили гранитной плиткой, разбили газоны. В переулках установили более 40 опор для светильников, выполненных в историческом стиле, а также около 40 скамеек, вазонов и урн. Кроме того, в переулках установили три навигационные стелы.
В ноябре планируется высадить в благоустроенных переулках деревья и кустарники.
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