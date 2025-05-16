Завершено устройство кровли на здании нового корпуса Государственного исторического музея в Москве

17 мая — Mossovetinfo.ru — В Москве на здании нового филиала Государственного исторического музея (ГИМ), который строится рядом с Новодевичьим монастырём в районе Хамовники, завершено устройство кровли. Об этом сообщила пресс-служба Правительства России со ссылкой на Заместителя Председателя Правительства Марата Хуснуллина.



«Сегодня в России пройдёт Ночь музеев, а уже завтра мы отметим Международный день музеев. Этот день – прекрасная возможность подчеркнуть важность сохранения культурного наследия и развития музейного дела в нашей стране. Строительный комплекс России вносит вклад в создание и обновление музейных пространств. Так, например, строительство нового корпуса



Государственного исторического музея, стартовавшее в октябре 2023 года, успешно продвигается вперёд. Специалисты ППК “Единый заказчик„ возводят современный музейный комплекс площадью более 10 тыс. кв. м, который сможет принимать до 400 посетителей ежедневно. На днях были завершены работы по устройству кровли, а фасады здания уже готовы на 80%», – сказал Марат Хуснуллин.



В новом филиале будут размещены музейные экспонаты и появятся многофункциональные лекционные залы, фондохранилище, экскурсионное бюро, а также помещения для проведения культурно-массовых мероприятий.



Центральная экспозиция нового музейного центра будет посвящена 500-летию со дня основания Новодевичьего монастыря, которое отмечалось в 2024 году. Приступить к монтажу экспозиции и её смысловому наполнению планируется после завершения всех строительно-монтажных работ в начале 2026 года.



Строительство объекта ведётся в границах буферной зоны ансамбля Новодевичьего монастыря, включённого в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Новодевичий монастырь во имя Смоленской иконы Божией Матери (Стародевичьим назывался Вознесенский монастырь в Кремле) основал в 1524–1525 годах великий князь московский Василий III к 10-летию покорения Смоленска. Основные здания возвели во второй половине XVII века в период правления царевны Софьи: появились новые мощные крепостные стены с ажурными коронообразными завершениями, две надвратные церкви, трапезная палата с Успенским храмом, высокая тонкая колокольня, новые корпуса келий и палат. Новодевичий монастырь сохранился в советские годы, в его стенах разместился сначала Музей раскрепощения женщины, а после филиал Государственного исторического музея. Сейчас весь комплекс возвращен Русской православной церкви, на территории обители действует музей Московской епархии.