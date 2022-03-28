Завершилась проходка 10 тоннелей между станциями "Новаторская" и "Бачуринская" Троицкой линии московского метро

28 марта. Moswsovetinfo.ru - Завершена проходка 10 тоннелей между станциями "Новаторская" и "Бачуринская" Троицкой линии московского метро, сообщили в пресс-службе градостроительного комплекса.



Троицкая линия метро пройдет от Московского центрального кольца (МЦК) до городского округа Троицк, ее длина составит свыше 40 км.