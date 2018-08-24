24 августа. Mossovetinfo.ru – Реконструкция Калужского шоссе завершилась в Москве, автомобильное движение запущено на последнем участке шоссе от поселка Ватутинки до ЦКАД.
«Сегодня мы открываем последний участок реконструированного Калужского шоссе — от Ватутинок до ЦКАД. Основные работы по реконструкции этой взлетной магистрали, начавшиеся в 2014 году, завершены», - заявил мэр Москвы Сергей Собянин открывая движение по реконструированному участку.
По словам Собянина, реконструкция Калужского шоссе стала важным этапом в организации транспортного каркаса ТиНАО. Вместо двух полос в каждую сторону, жители получили современную трассу, имеющую по 4-5 полос в каждом направлении. Мэр Москвы также отметил, что в дальнейшем для развития транспортной инфраструктуры ТиНАО власти Москвы намерены построить сотни километров дорог.
В ходе работ по реконструкции Калужского шоссе было построено 52 километра дорог (в том числе 29 километров дорог прямого хода), 18 мостов, эстакад, путепроводов и тоннелей, а также 18 надземных и подземных пешеходных переходов.
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