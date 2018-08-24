Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     24.08.2018 13:15

Завершилась реконструкция Калужского шоссе

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Калужское шоссе  реконструкция  ТиНАО 

24 августа. Mossovetinfo.ru – Реконструкция Калужского шоссе завершилась в Москве, автомобильное движение запущено на последнем участке шоссе от поселка Ватутинки до ЦКАД.

«Сегодня мы открываем последний участок реконструированного Калужского шоссе — от Ватутинок до ЦКАД. Основные работы по реконструкции этой взлетной магистрали, начавшиеся в 2014 году, завершены», - заявил мэр Москвы Сергей Собянин открывая движение по реконструированному участку.

По словам Собянина, реконструкция Калужского шоссе стала важным этапом в организации транспортного каркаса ТиНАО. Вместо двух полос в каждую сторону, жители получили современную трассу, имеющую по 4-5 полос в каждом направлении. Мэр Москвы также отметил, что в дальнейшем для развития транспортной инфраструктуры ТиНАО власти Москвы намерены построить сотни километров дорог.

В ходе работ по реконструкции Калужского шоссе было построено 52 километра дорог (в том числе 29 километров дорог прямого хода), 18 мостов, эстакад, путепроводов и тоннелей, а также 18 надземных и подземных пешеходных переходов.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Калужское шоссе  реконструкция  ТиНАО 

Возврат к списку

Лента новостей

13:41 Город (Москва и область) Какие станции метро закроют 25 августа

13:15 Город (Москва и область) Завершилась реконструкция Калужского шоссе

12:46 Город (Москва и область) Городскую усадьбу XVIII – XX веков отреставрируют в центре Москвы

12:03 Город (Москва и область) Сорок домов начнут расселять в Москве по программе реновации до конца года

11:13 Город (Москва и область) Зафиксировано пятикратное превышение уровня сероводорода на юго-востоке Москвы

Актуальные материалы

07:29 Город (Москва и область) Тематические карты «Тройка» выпустят в Москве ко Дню города

07:24 Город (Москва и область) К системе «Проход и питание» в Москве подключили более 4 тысяч школ и детских садов

07:16 Город (Москва и область) В Москве прикрепиться к стоматологической поликлинике теперь можно в режиме онлайн

18:54 Город (Москва и область) Журнал Time включил парк «Зарядье» в список лучших мест мира

16:29 Город (Москва и область) Бесплатные автобусы запустят 25 августа на время закрытия участка желтой ветки метро

15:33 Город (Москва и область) Собянин обсудил с экспертами транспортные вопросы

15:11 Город (Москва и область) Более 3,5 тысячи обращений по вопросам реновации поступило от москвичей с начала года

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru