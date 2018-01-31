31 января. Mossovetinfo.ru – В «Доме на Брестской» завершилась выставка проектов планировки кварталов по программе реновации. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Выставка работала с 23 ноября по 30 января. Ее посетили более восьми тысяч человек.



В экспозицию вошло 20 работ финалистов конкурса, которые создали проекты пяти экспериментальных площадок в районах Кузьминки, Головинский, Царицыно, Проспект Вернадского и Хорошево-Мнёвники.Победителей конкурса проектов жюри выберет в течение двух месяцев после рассмотрения работ.



Программа реновации жилья была утверждена в августе 2017 года. В нее вошли более 5000 домов. Первые дома в рамках программы начнут переселять в феврале 2018 года.