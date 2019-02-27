Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     27.02.2019 11:17

Здание детского сада 30-х годов в Щукино признано памятником архитектуры

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  объекты культурного наследия 

27 февраля. Mossovetinfo.ru – Здание детского сада на севере Москвы признано объектом культурного наследия регионального значения, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Здание было построено в 30-е годы XX века в качестве детского сада для сотрудников Наркомата обороны. Оно построено по уникальному проекту и сочетает в себе два архитектурных стиля: конструктивизм и сталинский ар-деко. На территории сада был построен плескательный бассейн, украшенный четырьмя фигурами слонов. Скульптуры также признаны объектами культурного наследия.

В качестве детского сада здание использовалось до 2011 года, однако затем оно было признано несоответствующим современным требованиям к детским дошкольным учреждениям и сад был закрыт.

Статус объекта культурного наследия запрещает нарушать исторический облик здания и прилегающей территории, кроме того, здание запрещено сносить, а все работы в нем могут проводится только по согласованию и под контролем специалистов Мосгорнаследия.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
объекты культурного наследия 

Возврат к списку

Лента новостей

12:16 Город (Москва и область) Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве в ночь на 1 марта

11:47 Город (Москва и область) Две станции Сокольнической линии метро закроют для пассажиров 3 марта

11:40 Власть Путин поручил создать цифровую платформу для обращений о давлении на бизнес

11:17 Город (Москва и область) Здание детского сада 30-х годов в Щукино признано памятником архитектуры

11:07 В России До конца года 82 вокзала в России оборудуют бесплатным Wi-Fi

Актуальные материалы

14:11 Город (Москва и область) Южный участок БКЛ планируется достроить к концу 2020 года

10:49 Город (Москва и область) Пять станций красной ветки метро повторно закроют в апреле на несколько дней

07:51 Город (Москва и область) Акция «Ночь на катке» пройдет в Москве 28 февраля

07:48 Город (Москва и область) Более 50 бесплатных экскурсий пройдет в Москве в рамках фестиваля «Московская масленица»

13:33 Город (Москва и область) Мосгордума приняла закон о создании инновационного кластера

12:40 Город (Москва и область) Количество преступлений в Москве стабильно снижается - Шапошников

12:19 Власть Путин: времени на раскачку по вопросам стратегического развития страны уже нет

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru