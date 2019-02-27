27 февраля. Mossovetinfo.ru – Здание детского сада на севере Москвы признано объектом культурного наследия регионального значения, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.



Здание было построено в 30-е годы XX века в качестве детского сада для сотрудников Наркомата обороны. Оно построено по уникальному проекту и сочетает в себе два архитектурных стиля: конструктивизм и сталинский ар-деко. На территории сада был построен плескательный бассейн, украшенный четырьмя фигурами слонов. Скульптуры также признаны объектами культурного наследия.



В качестве детского сада здание использовалось до 2011 года, однако затем оно было признано несоответствующим современным требованиям к детским дошкольным учреждениям и сад был закрыт.



Статус объекта культурного наследия запрещает нарушать исторический облик здания и прилегающей территории, кроме того, здание запрещено сносить, а все работы в нем могут проводится только по согласованию и под контролем специалистов Мосгорнаследия.