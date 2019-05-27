27 мая. Mossovetinfo.ru – Здание Фрновской мануфактуры Залогиных, постройки XVIII – XIX века будет отреставрировано в течение 5 лет, сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политики.



Здание на Воронцовской улице является выявленным объектом культурного наследия регионального значения. Компания, которая проведет реставрацию, была определена на аукционе. После окончания реставрации, победитель аукциона получит здание в аренду на 49 лет по льготной ставке 1 рубль за 1 квадратным метр в год.



Сообщается, что в ходе торгов первоначальная цена выросла на 15% и составила 9,7 миллиона рублей. Победитель аукциона уже готовит реставрационное задание и разрабатывает план по определению функционального назначения здания.