27 мая. Mossovetinfo.ru – Здание Фрновской мануфактуры Залогиных, постройки XVIII – XIX века будет отреставрировано в течение 5 лет, сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политики.
Здание на Воронцовской улице является выявленным объектом культурного наследия регионального значения. Компания, которая проведет реставрацию, была определена на аукционе. После окончания реставрации, победитель аукциона получит здание в аренду на 49 лет по льготной ставке 1 рубль за 1 квадратным метр в год.
Сообщается, что в ходе торгов первоначальная цена выросла на 15% и составила 9,7 миллиона рублей. Победитель аукциона уже готовит реставрационное задание и разрабатывает план по определению функционального назначения здания.
11:38 Город (Москва и область) Здание Фряновской мануфактуры XVIII – XIX века в Москве отреставрируют за пять лет
11:12 Город (Москва и область) До конца года в ТиНАО построят пять пожарных депо
10:53 Город (Москва и область) В Москве резко выросли цены на полисы ОСАГО
10:04 Происшествия Следователи просят арестовать водителя, наехавшего в Москве на инспектора ДПС
09:44 Происшествия На Ярославском направлении МЖД произошел сбой в движении электричек
11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона
10:08 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 25 и 26 мая
15:48 Город (Москва и область) Движение на западе Москвы ограничат в связи с закрытием участка Филевской линии метро
13:43 Общество В конце мая в Москву придет 30-градусная жара
12:07 Город (Москва и область) Схема движения изменится на юго-востоке Москвы 25 и 26 мая