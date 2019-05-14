14 мая. Mossovetinfo.ru – Архитектурный ансамбль зданий бывшего Филаретовского епархиального женского училища включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В ансамбль входят трехэтажный учебный корпус, два двухэтажных жилых флигеля, а также декоративная ограда с каменными пилонами и декоративными металлическими решетками. Здания и ограда были построены в 1864 году по проекту архитектора Александра Вивьена.
Филаретовское епархиальное женское училище было основано для обучения сирот и дочерей бедного духовенства в возрасте от 7 до 16 лет. Позднее в училище стали принимать и представительниц купеческих семей. Воспитанницам преподавали чтение, письмо, арифметику, общеобразовательные дисциплины, а также кройку, шитье, ведение домашнего хозяйства. Выпускницы училища часто служили учительницами. Одной из воспитанниц училища была сестра писателя Антона Павловича Чехова – Мария Павловна.
После революции комплекс зданий был передан Московскому политехникуму.
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