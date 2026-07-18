Жалоба с участием Архнадзора по защите культурного наследия подана в Верховный суд

27 июля — Mossovetinfo.ru — Коллективные истцы — участники Архнадзора и присоединившиеся граждане – подали жалобу в Верховный суд России на решения судов нижестоящих инстанций, оставивших в силе действие пункта 3 статьи 17 закона Москвы «Об объектах культурного наследия», сообщили ИА Моссовет в Архнадзоре.



Ответчиками выступают мэр Москвы Сергей Собянин, подписавший закон, и Мосгордума, принявшая закон.



Архнадзор напоминает, что в силу действия пункта 3 статьи 17 закона Москвы лишены государственной охраны до тысячи зданий и сооружений исторической Москвы, а также 376 могил и/или надгробий, что в сумме составляет около 1/6 (одной шестой) от всех объектов культурного наследия столицы России.



Также отмечается, что среди «развыявленных» памятников есть и здание самого Верховного суда на Поварской улице, куда подана жалоба.



Верховный суд принимает к рассмотрению не всякое дело и поэтому нужны совместные усилия градозащитников, научного сообщества, горожан и средств массовой информации, чтобы донести до Верховного суда масштабы и значение происходящей катастрофы, также отмечают в Архнадзоре.



Обновление закона «Об объектах культурного наследия», отмечают защитники культурного наследия, привело к тому что в столице России одним днем выброшена в корзину полувековая работа государства, общества и ученых — историков-архивистов, искусствоведов, архитекторов-реставраторов, художников-реставраторов, некрополистов и других — по выявлению, учету, изучению и юридической защите объектов культурного наследия. Это труд жизни сотен людей, живых и ушедших. Это оскорбление, хамский плевок в их адрес. Сами их знания, интеллектуальные и патриотические усилия, сама их наука признаны ненужными ответчикам – депутатскому корпусу и мэру Москвы;



Сокращение числа охраняемых памятников характеризует исполнительную власть Москвы как пришлую, невежественную и хищническую. Ни одна историческая столица мира не могла бы додуматься до такого, ни одна городская власть не стала бы настаивать на своей ошибке в судах, полагают в Архнадзоре.



Общественное движение «Архнадзор» обращается к судебной коллегии по административным делам Верховного суда, к его председателю Игорю Викторовичу Краснову с призывом – принять к рассмотрению жалобу коллективных истцов на решения судов нижестоящих инстанций и оценить оспариваемую норму закона Москвы всесторонне, учитывая негативные последствия ее применения для системы охраны культурного наследия в Москве и во всей стране.