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Город (Москва и область)     03.08.2023 09:10

Жара до 30 градусов и кратковременный дождь ожидаются в Москве 3 августа

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Теги:  погода  Гидрометцентр  Москва  Московская область 

3 августа — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, кратковременный дождь и до 30 градусов тепла ожидаются в Подмосковье в четверг, 3 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Переменная облачность. Местами кратковременный дождь", - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Москве составит от 28 до 30 градусов тепла, по области от плюс 25 до плюс 30 градусов. Порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду, при грозе 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба

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Карта места

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Теги: 
погода  Гидрометцентр  Москва  Московская область 

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