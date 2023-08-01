Жара до 30 градусов и кратковременный дождь ожидаются в Москве 3 августа

3 августа — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, кратковременный дождь и до 30 градусов тепла ожидаются в Подмосковье в четверг, 3 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.



"Переменная облачность. Местами кратковременный дождь", - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра России.



Температура воздуха в Москве составит от 28 до 30 градусов тепла, по области от плюс 25 до плюс 30 градусов. Порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду, при грозе 15 метров в секунду.



Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба