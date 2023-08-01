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03.08.2023, 09:10
Жара до 30 градусов и кратковременный дождь ожидаются в Москве 3 августа
3 августа — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, кратковременный дождь и до 30 градусов тепла ожидаются в Подмос...
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Город (Москва и область)
02.08.2023, 08:20
Вебинар о способах защиты от мошенников в сфере недвижимости состоится 4 августа в рамках проекта «Перезвони сам»
2 августа — Mossovetinfo.ru — Вебинар о способах защиты от мошенников в сфере недвижимости состоится 4 августа в рам...
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Город (Москва и область)
01.08.2023, 12:10
Сотрудники Минэкономразвития работают на удаленке, ущерб зданию в Москва-Сити оценивают
1 августа — Mossovetinfo.ru — Сотрудники Минэкономразвития продолжают работать удаленно, специалисты оценивают ущ...