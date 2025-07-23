 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     25.07.2025 07:48

Жара до 30 градусов ожидается в Москве в пятницу 25 июля - МЧС

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  жара  МЧС  ЦООД  рекомендации  дети  собаки  вода  огонь 

25 июля — Mossovetinfo.ru — Жара до 30 градусов ожидается в Москве в пятницу, 25 июля. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет днем 25 июля в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха плюс 30 градусов», – говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют надевать одежду из натуральных тканей и головной убор; пить больше воды; по возможности держаться в тени, а также призывают соблюдать требования пожарной безопасности.

ЦОДД рекомендовал водителям брать в дорогу воду из-за жары.

«ЦОДД: По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве ожидается сильная жара до 30 градусов. Рекомендуем водителям: брать воду и солнцезащитный крем в дорогу; открывать окна и двери перед поездкой, чтобы выпустить раскаленный воздух. Затем включать кондиционер; не глушить двигатель сразу после парковки – так система охлаждения прослужит дольше», – говорится в сообщении.

Также нельзя оставлять детей и животных в машине.

Накануне Петербургский метрополитен из-за жары начал бесплатно раздавать питьевую воду на наиболее востребованных у пассажиров станциях, сообщило ГУП Петербургский метрополитен.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  жара  МЧС  ЦООД  рекомендации  дети  собаки  вода  огонь 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

07:48 Город (Москва и область) Жара до 30 градусов ожидается в Москве в пятницу 25 июля - МЧС

07:31 Другое Сбои в работе спутниковой связи Starlink произошел из-за отказа программного обеспечения

08:47 Другое Си Цзиньпин встретился с председателем Европейского совета и председателем Европейской комиссии в Пекине

07:04 Город (Москва и область) До 27 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг 24 августа

13:06 Город (Москва и область) Аферисты похитили у москвича почти 35 млн рублей под предлогом утечки персональных данных

Актуальные материалы

13:03 В мире Франция и Италия не будут участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева

18:59 В мире Трамп завил о санкциях против России, если не будет до сентября сделки о прекращении огня в Украине

09:16 Мнения Весь «морально и физически устаревший жилфонд» в Москве ждет реновация

14:05 Город (Москва и область) С 1 июля в Москве повысили тарифы на ЖКУ в среднем на 15% (справка о тарифах)

07:53 В мире Заявление Президента России для СМИ о переговорах с Украиной. Полный текст

12:47 Мнения Путин: Правда и справедливость на нашей стороне

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru