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25.07.2025, 07:48
Жара до 30 градусов ожидается в Москве в пятницу 25 июля - МЧС
25 июля — Mossovetinfo.ru — Жара до 30 градусов ожидается в Москве в пятницу, 25 июля. Об этом сообщила пресс-служба Глав...
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24.07.2025, 07:04
До 27 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг 24 августа
24 июля — Mossovetinfo.ru — До 27 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, 24 июля, переменная облачно...
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23.07.2025, 13:06
Аферисты похитили у москвича почти 35 млн рублей под предлогом утечки персональных данных
23 июля — Mossovetinfo.ru — Выполняя телефонные инструкции мошенников, аферистов, 77-летний пенсионер в Москве «снял ...