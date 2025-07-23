Жара до 30 градусов ожидается в Москве в пятницу 25 июля - МЧС

25 июля — Mossovetinfo.ru — Жара до 30 градусов ожидается в Москве в пятницу, 25 июля. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.



«По прогнозам синоптиков Росгидромет днем 25 июля в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха плюс 30 градусов», – говорится в сообщении.



Спасатели рекомендуют надевать одежду из натуральных тканей и головной убор; пить больше воды; по возможности держаться в тени, а также призывают соблюдать требования пожарной безопасности.



ЦОДД рекомендовал водителям брать в дорогу воду из-за жары.



«ЦОДД: По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве ожидается сильная жара до 30 градусов. Рекомендуем водителям: брать воду и солнцезащитный крем в дорогу; открывать окна и двери перед поездкой, чтобы выпустить раскаленный воздух. Затем включать кондиционер; не глушить двигатель сразу после парковки – так система охлаждения прослужит дольше», – говорится в сообщении.



Также нельзя оставлять детей и животных в машине.



Накануне Петербургский метрополитен из-за жары начал бесплатно раздавать питьевую воду на наиболее востребованных у пассажиров станциях, сообщило ГУП Петербургский метрополитен.