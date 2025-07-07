Жара до 38-42 градусов ожидается в центре и на юге европейской части России – Гидрометцентр

12 июля июля — Mossovetinfo.ru — Температура воздуха в центральных областях европейской части России, в том числе Московском регионе, в ближайшее дни может подниматься до 38 градусов. На юге температура может доходить до 42 градусов, - сообщает Гидрометцентр России.



Синоптики объявили в Москве и Подмосковье желтый уровень из-за высокой пожарной опасности.



«Местами на территории Московской области и в Москве ожидается высокая пожарная опасность - 4 класс», - сообщает Гидрометцентр.



Также «желтый» уровень опасности из-за грозы объявлен в Москве и области 12–14 июля, Период предупреждения с 12:00 12 июля до 21:00 14 июля.



В субботу, 12 июля, в столичном регионе ожидаются переменная облачность, гроза и до плюс 35. Ветер юго-восточный 5-10 м/c, при грозе порывы 15-20 м/c, атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.



В ночь на воскресенье, 13 июля, столбики термометров опустятся до отметки 19 градусов тепла. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с, во время грозы возможны порывы 15-20 м/с. В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах плюс 30 - плюс 35 градусов. Ночью возможно похолодание до плюс 16 градусов.



Понижение температуры в Московском регионе начнется с понедельника, 14 июля. Температура на 5 градусов выше климатических характеристик прогнозируется в Москве в понедельник, значения снизятся до 25-30 градусов. Ночные температуры будут около 18-20 градусов, в центре города - 21-23.



В Москве 14 и 15 июля выпадет от 15 до 20% от месячной нормы осадков.