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Город (Москва и область)
12.07.2025, 08:47
Жара до 38-42 градусов ожидается в центре и на юге европейской части России – Гидрометцентр
12 июля июля — Mossovetinfo.ru — Температура воздуха в центральных областях европейской части России, в том числе Мо...
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Город (Москва и область)
09.07.2025, 12:51
В ближайшие дни жара в Москве и Подмосковье может установить новые максимумы — Гидрометцентр
9 июля — Mossovetinfo.ru — «Оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары объявлен в Московской области до 13 июля...
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Город (Москва и область)
07.07.2025, 20:53
Собянин с Кириенко обсудили концепцию Национального центра "Россия" на Пресне
7 июля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с первым заместителем руководителя Администрации Прези...