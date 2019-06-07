7 июня. Mossovetinfo.ru – Жара в Москве в пятницу, 7 июня, может побить рекорд 30-летней давности, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.



По словам Синенкова, рекорд для 7 июня был зафиксирован в Москве в 1988 году, когда воздух прогрелся до +32,7 градуса. По прогнозам синоптиков, в пятницу в Москве температура воздуха может подняться до +30…+32°.



Также сообщается, что четверг, 6 июня стал самым жарким днем в Москве с начала года. На метеостанции ВДНХ синоптики зафиксировали температуру в +29,3 градуса.