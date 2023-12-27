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Город (Москва и область)
29.12.2023, 11:28
«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до вечера субботы 30 декабря
29 декабря — Mossovetinfo.ru — В столице и области до 22:00 субботы, 30 декабря, продлен «желтый» уровень погодной опасно...
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Город (Москва и область)
28.12.2023, 10:08
В новогоднюю ночь в столичном регионе метеорологи прогнозируют резкое похолодание
28 декабря — Mossovetinfo.ru — Легкий мороз и снег накроют Москву в четверг, 28 декабря, также пройдет снег и похолодае...
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Город (Москва и область)
27.12.2023, 09:46
Наталья Сергунина: Искусственный интеллект озвучил аудиогиды по каткам в московских парках
27 декабря — Mossovetinfo.ru — На портале «Узнай Москву» опубликовали новогодние аудиогиды по каткам в городских па...