 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     29.12.2023 11:28

«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до вечера субботы 30 декабря

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  гололедица  «желтый» уровень  погода  Гидрометцентр  Москва  Московская область 

29 декабря — Mossovetinfo.ru — В столице и области до 22:00 субботы, 30 декабря, продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр России. Ранее предупреждение действовало до 11:00 30 декабря.

«Период предупреждения – до 22:00 30 декабря. Гололедица на дорогах», – говорится в сообщении.

Напомним, что в новогоднюю ночь и в первые дни нового 2024 года в метеорологи прогнозируют в столице и области
резкое похолодание

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
гололедица  «желтый» уровень  погода  Гидрометцентр  Москва  Московская область 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:28 Город (Москва и область) «Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до вечера субботы 30 декабря

10:26 Общество Центробанк опубликовал самые популярные фразы телефонных мошенников

10:08 Город (Москва и область) В новогоднюю ночь в столичном регионе метеорологи прогнозируют резкое похолодание

09:46 Город (Москва и область) Наталья Сергунина: Искусственный интеллект озвучил аудиогиды по каткам в московских парках

09:32 Город (Москва и область) В столичном Росреестре подвели итоги 2023 года

Актуальные материалы

09:00 Город (Москва и область) С 1 по 8 января 2024 года парковки в Москве будут бесплатными

08:32 Город (Москва и область) Пенсия с доплатами в Москве 1 января 2024 года составит не менее 24 тыс. 500 руб

11:57 В России Совет Федерации России назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года

12:17 Город (Москва и область) Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

09:19 Город (Москва и область) Сергей Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

08:21 В мире Путин дал интервью Китайской медиакорпорации - ответы по украинскому вопросу

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru