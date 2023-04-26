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Город (Москва и область)
26.04.2023, 12:52
«Желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра объявили в Московском регионе на четверг, 27 апреля
26 апреля. Mossovetinfo.ru - «Желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра объявили в Москве и Московской области на ч...
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Город (Москва и область)
26.04.2023, 12:01
Пробки до восьми баллов в Москве вечером 26 апреля прогнозирует ЦОДД
26 апреля. Mossovetinfo.ru - Пробки до восьми баллов ожидаются в центре Москвы вечером 26 апреля, сообщили в пресс-служб...
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Город (Москва и область)
26.04.2023, 08:23
Расписание поездов на МЦД-1 изменится с 29 апреля до 8 мая
26 апреля, Mossovetinfo.ru - Расписание поездов на первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1) временно и...