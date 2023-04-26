«Желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра объявили в Московском регионе на четверг, 27 апреля

26 апреля. Mossovetinfo.ru - «Желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра объявили в Москве и Московской области на четверг, 27 апреля, сообщил Гидрометцентр России.



«Гроза, период предупреждения - с 12:00 27 апреля до 20:00 27 апреля. Ветер, период предупреждения - с 12:00 27 апреля до 20:00 27 апреля. Ветер при грозе - до 15 м/с», - говорится в сообщении.



В Подмосковье 27 апреля «желтый» уровень из-за грозы и ветра объявлен с 11:00 до 21:00.