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Город (Москва и область)     29.08.2022 10:10

«Желтый» уровень опасности из-за грозы объявлен в столичном регионе

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Теги:  Москва  Московская область  гроза 

29 августа. Mossovetinfo.ru - В Москве до 20:00 29 августа из-за грозы будет действовать «желтый» уровень погодной опасности, сообщил Гидрометцентр России.

«Желтый - погода потенциально опасна. Местами гроза. Период предупреждения - с 13:00 до 20:00 29 августа», - говорится в сообщении.

В Московской области аналогичное предупреждение действует до 21:00 31 августа.

Синоптики сообщают, что температура воздуха в Подмосковье может достичь в течение дня плюс 23-28 градусов, в столице – до плюс 26-28 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, при этом возможны порывы до 12-15 м/с.

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Теги: 
Москва  Московская область  гроза 

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