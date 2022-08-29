«Желтый» уровень опасности из-за грозы объявлен в столичном регионе

29 августа. Mossovetinfo.ru - В Москве до 20:00 29 августа из-за грозы будет действовать «желтый» уровень погодной опасности, сообщил Гидрометцентр России.



«Желтый - погода потенциально опасна. Местами гроза. Период предупреждения - с 13:00 до 20:00 29 августа», - говорится в сообщении.



В Московской области аналогичное предупреждение действует до 21:00 31 августа.



Синоптики сообщают, что температура воздуха в Подмосковье может достичь в течение дня плюс 23-28 градусов, в столице – до плюс 26-28 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, при этом возможны порывы до 12-15 м/с.