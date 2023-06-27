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Город (Москва и область)     28.06.2023 22:25

«Желтый» уровень опасности, на четверг, 29 июня, объявлен в Московском регионе из-за града, грозы и сильного ветра

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Теги:  Москва  погода  Московская область  град  гидрометцентр  гроза 

28 июня — Mossovetinfo.ru — В четверг, 29 июня, в Москве местами ожидается град, гроза и ветер, объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Ветер, период предупреждения - с 9:00 29 июня до 21:00 29 июня. При грозе порывы до 17 м/с. Местами гроза, период предупреждения - до 21:00 29 июня. Местами град, период предупреждения - с 9:00 29 июня до 21:00 29 июня», - говорится в сообщении.

Такое же предупреждение действует в Московской области.

В столице сегодня вечером и ночью ожидаются проливной дождь, гроза и порывы ветра при грозе до 13-18 метров в секунду. Утром местами возможен град.

Напомним, желтый цвет прогностической карты обозначает, что погода потенциально опасна.

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Карта места

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Теги: 
Москва  погода  Московская область  град  гидрометцентр  гроза 

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