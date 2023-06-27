«Желтый» уровень опасности, на четверг, 29 июня, объявлен в Московском регионе из-за града, грозы и сильного ветра

28 июня — Mossovetinfo.ru — В четверг, 29 июня, в Москве местами ожидается град, гроза и ветер, объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.



«Ветер, период предупреждения - с 9:00 29 июня до 21:00 29 июня. При грозе порывы до 17 м/с. Местами гроза, период предупреждения - до 21:00 29 июня. Местами град, период предупреждения - с 9:00 29 июня до 21:00 29 июня», - говорится в сообщении.



Такое же предупреждение действует в Московской области.



В столице сегодня вечером и ночью ожидаются проливной дождь, гроза и порывы ветра при грозе до 13-18 метров в секунду. Утром местами возможен град.



Напомним, желтый цвет прогностической карты обозначает, что погода потенциально опасна.