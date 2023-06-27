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Город (Москва и область)
28.06.2023, 22:25
«Желтый» уровень опасности, на четверг, 29 июня, объявлен в Московском регионе из-за града, грозы и сильного ветра
28 июня — Mossovetinfo.ru — В четверг, 29 июня, в Москве местами ожидается град, гроза и ветер, объявлен «желтый» уровен...
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Город (Москва и область)
28.06.2023, 07:19
В Москве заработал третий комплексный сервис искусственного интеллекта - Собянин
28 июня — Mossovetinfo.ru — Третий комплексный сервис искусственного интеллекта, который может одновременно выявит...
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Город (Москва и область)
27.06.2023, 11:05
О перекрытиях движения в Москве 27-28 июня - Курбан-байрам
27 июня — Mossovetinfo.ru — Движение по ряду улиц в Москве в районе мечетей будет временно закрыто 27-28 июня в связи с п...