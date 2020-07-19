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Город (Москва и область)     19.07.2020 13:38

Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе

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Теги:  Москва  Московская область  гроза  погода  Гидрометцентр  опасность 

19 июля, Mossovetinfo.ru — "Желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье в воскресенье из-за грозы объявил Гидрометцентр.

«Погода потенциально опасна. Временами грозы», — предупредил Гидрометцентр.

Предупреждение о грозе в столице и области действует 19 июля с 9:00 до 21:00.

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Карта места

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Теги: 
Москва  Московская область  гроза  погода  Гидрометцентр  опасность 

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