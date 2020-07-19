Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе

19 июля, Mossovetinfo.ru — "Желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье в воскресенье из-за грозы объявил Гидрометцентр.



«Погода потенциально опасна. Временами грозы», — предупредил Гидрометцентр.



Предупреждение о грозе в столице и области действует 19 июля с 9:00 до 21:00.