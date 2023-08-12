«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве 17 августа из-за сильной жары

16 августа — Mossovetinfo.ru — «Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве 17 августа из-за сильной жары, сообщает Гидрометцентр России.



«Сильная жара 29–31 градус. Период предупреждения с 11:00 17 августа до 16:00 17 августа», – говорится в сообщении.



Ветер северо-западный, северный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.



«Желтый» уровень означает, что погода потенциально опасна.



Небольшая облачность, без осадков и до плюс 30 градусов ожидаются в Москве в четверг, также сообщается на сайте Гидрометцентра России.



В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс 15 градусов.



В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах от плюс 25 до плюс 30 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до плюс 12 градусов.