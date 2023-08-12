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«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве 17 августа из-за сильной жары
16 августа — Mossovetinfo.ru — «Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве 17 августа из-за сильно...
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Собянин: Москва сохраняет социальную направленность бюджетной политики
16 августа — Mossovetinfo.ru — Москва сохраняет социальную направленность бюджетной политики. Об этом кандидат в мэ...
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12.08.2023, 10:36
Жара начнет возвращаться в Москву со вторника 15 августа - Гидрометцентр
12 августа — Mossovetinfo.ru — До 23-29 градусов тепла и прекращение осадков ожидается в Москве со вторника 15 августа, в...