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Город (Москва и область)     17.08.2023 08:25

«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве 17 августа из-за сильной жары

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Теги:  погода  Гидрометцентр  жара  Москва  Московская область 

16 августа — Mossovetinfo.ru — «Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве 17 августа из-за сильной жары, сообщает Гидрометцентр России.

«Сильная жара 29–31 градус. Период предупреждения с 11:00 17 августа до 16:00 17 августа», – говорится в сообщении.

Ветер северо-западный, северный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

«Желтый» уровень означает, что погода потенциально опасна.

Небольшая облачность, без осадков и до плюс 30 градусов ожидаются в Москве в четверг, также сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс 15 градусов.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах от плюс 25 до плюс 30 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до плюс 12 градусов.

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Карта места

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Теги: 
погода  Гидрометцентр  жара  Москва  Московская область 

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