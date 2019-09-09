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Город (Москва и область)     09.09.2019 09:48

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 10 сентября

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Теги:  погода  предупреждение  Гидрометцентр 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на вторник, 10 сентября, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

По мнению синоптиков, сухая и теплая погода, установившаяся в московском регионе, повышает риск возникновения пожаров.

Ранее сообщалось, что на протяжении всей недели с9 до 15 сентября, в Москве ожидается теплая погода без осадков.


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Карта места

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Теги: 
погода  предупреждение  Гидрометцентр 

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