9 сентября. Mossovetinfo.ru – «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на вторник, 10 сентября, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
По мнению синоптиков, сухая и теплая погода, установившаяся в московском регионе, повышает риск возникновения пожаров.
Ранее сообщалось, что на протяжении всей недели с9 до 15 сентября, в Москве ожидается теплая погода без осадков.
09:56 Город (Москва и область) Второй этап замены навигации в московском метро стартует в октябре
09:48 Город (Москва и область) «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 10 сентября
09:43 Город (Москва и область) Электронные паспорта начнут внедрять в Москве в первой половине 2020 года
09:02 В России На детские пособия в России в 2020 году выделят втрое больше средств, чем в 2019 году
08:53 Город (Москва и область) В Москве с 9 по 15 сентября пройдет «музейная неделя»
07:28 Город (Москва и область) Собянин о выборах в Мосгордуму: самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю
20:33 Город (Москва и область) ФоРГО решил не публиковать данные экзитполов на выборах в Мосгордуму
20:17 Город (Москва и область) Почти 10 тысяч человек проголосовали через интернет на выборах в Мосгордуму
08:01 Город (Москва и область) Выборы в Мосгордуму: как найти свой избирательный участок
08:00 Город (Москва и область) В Москве проходит эксперимент по электронному голосованию