9 сентября. Mossovetinfo.ru – «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на вторник, 10 сентября, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



По мнению синоптиков, сухая и теплая погода, установившаяся в московском регионе, повышает риск возникновения пожаров.



Ранее сообщалось, что на протяжении всей недели с9 до 15 сентября, в Москве ожидается теплая погода без осадков.