16 сентября. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в понедельник, 16 сентября в связи с ожидающимся сильным ветром, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в понедельник порывы ветра в Москве могут достигать 17 метров в секунду. Предупреждение действует до 04:00 утра среды, 18 сентября.
Желтый уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.
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