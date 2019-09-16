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Город (Москва и область)     16.09.2019 11:04

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 16 сентября из-за ветра

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Теги:  Гидрометцентр  предупреждение  погода  ветер 

16 сентября. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в понедельник, 16 сентября в связи с ожидающимся сильным ветром, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в понедельник порывы ветра в Москве могут достигать 17 метров в секунду. Предупреждение действует до 04:00 утра среды, 18 сентября.

Желтый уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.


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Карта места

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Теги: 
Гидрометцентр  предупреждение  погода  ветер 

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