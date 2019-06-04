4 июня. Mossovetinfo.ru – «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 4 и 5 июня в связи с высокой опасностью возникновения пожаров, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Москве ожидается сухая погода и жара, температура воздуха может достигать 30 градусов тепла.