11 марта. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ветра с вечера среды, 11 марта, до вечера пятницы, 13 марта, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



По прогнозам синоптиков, в указанный период в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Также ожидается падение атмосферного давления.



Желтый уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.