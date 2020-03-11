Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     11.03.2020 11:23

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве с 11 по 13 марта из-за ветра

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Гидрометцентр  предупреждение  ветер 

11 марта. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ветра с вечера среды, 11 марта, до вечера пятницы, 13 марта, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в указанный период в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Также ожидается падение атмосферного давления.

Желтый уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Гидрометцентр  предупреждение  ветер 

Возврат к списку

Лента новостей

11:23 Город (Москва и область) Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве с 11 по 13 марта из-за ветра

10:58 Власть Госдума приняла закон о поправках в Конституцию

10:32 В России Новых случаев заражения коронавирусом за сутки в России не зафиксировано

09:54 Город (Москва и область) Дом на 240 квартир построят по программе реновации в Крюкове

09:26 В мире В Китае назвали сроки распространения коронавируса

Актуальные материалы

14:29 Происшествия Коронавирус живет в воздухе более 30 минут — эпидемиологи

08:41 Общество Какой будет погода в Москве с 10 по 15 марта

12:04 Власть За нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса грозит уголовная ответственность - власти Москвы

09:41 Город (Москва и область) В Москве началась проработка концепции временного инфекционного центра

21:11 Власть Собянин подписал указ о введении в Москве режима повышенной готовности из-за коронавируса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru