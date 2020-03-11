11 марта. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ветра с вечера среды, 11 марта, до вечера пятницы, 13 марта, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в указанный период в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Также ожидается падение атмосферного давления.
Желтый уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.
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