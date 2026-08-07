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Город (Москва и область)     15.08.2026 10:29

Женщина и ребенок пострадали в Шатуре из-за атаки беспилотников – Воробьев

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Теги:  БПЛА  беспилотники  атака  Москва  Московская область  Минобороны  ПВО  губернатор  Воробьев  Собянин  Домодедово  Одинцово  Раменское  Чехов  Шатура  Воскресенск  пострадавшие  ребенок  СВО 

15 августа — Mossovetinfo.ru — В результате ночной атаки беспилотников в Шатуре пострадали 55-летняя женщина и девятилетний ребенок. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих информационных каналах.

«Сегодня ночью силы ПВО отразили атаку беспилотников на Московскую область. Над территорией региона было сбито и подавлено 8 БПЛА – в Домодедово, Одинцово, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске.

К сожалению, есть пострадавшие. В Шатуре в результате попадания БПЛА в частный дом пострадали 55-летняя женщина и 9-летний ребенок ребенок», – сообщил Андрей Воробьев.

Губернатор отметил: сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь — в ближайшее время эвакуируем ребенка в ДНКЦ им. Рошаля. Женщина получила травму головы. Ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Она также находится под наблюдением медиков.

«В результате атаки в Шатуре также повреждена кровля частного дома.
Отражение атаки продолжается. Беспилотники фиксируются над Можайским и Наро-Фоминским округами. Все оперативные службы работают в усиленном режиме», - также сообщил губернатор утром 15 августа.

Мэр Москвы Сергей Собянин в течении минувшей ночи в своих сообщениях проинформировал об отражении атак, сбитии, уничтожении силами ПВО Минобороны 15 беспилотников, летевших на Москву и о работе специалистов экстренных служб на месте падения обломков.

Минобороны России утром 15 августа сообщило что в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 598 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

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Теги: 
БПЛА  беспилотники  атака  Москва  Московская область  Минобороны  ПВО  губернатор  Воробьев  Собянин  Домодедово  Одинцово  Раменское  Чехов  Шатура  Воскресенск  пострадавшие  ребенок  СВО 

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