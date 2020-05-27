27 мая. Mossovetinfo.ru – В Головинском районе Москвы началось строительство дома по программе реновации жилья, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.
Односекционный жилой дом на 140 квартир с подземной парковкой строится на Пулковской улицы. Две квартиры в доме будут приспособлены для маломобильных граждан. Завершить строительство дома планируется в 2021 году.
Первый этаж здания будет нежилым, там разместятся магазины, кафе, предприятия социально-бытовой сферы.
В вестибюлях дома оборудуют комнаты консьержа, лифтовые холлы, зонуы почтовых ящиков, помещения для хранения уборочного инвентаря.
Здание оборудуют четырьмя лифтами: два из них будут грузоподъемностью в 1000 килограммов, еще два – грузоподъемностью в 400 килограммов.
Также новый дом будет оборудован системами охраны входов, видеонаблюдения и пожарной сигнализацией.
Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена, возле дома появятся детская и спортивная площадка, будут высажены деревья и кустарники.
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