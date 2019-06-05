5 июня. Mossovetinfo.ru – Современный жилой дом начали строить в Текстильщиках в рамках программы реновации жилья, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
Новый двухсекционный дом строится по индивидуальному проекту. В доме будет 128 квартир: 108 двухкомнатных и 20 трехкомнатных. На фасадах здания предусмотрены специальные кронштейны с металлическими решетками для установки кондиционеров.
В каждом подъезде дома будут расположены вестибюль, помещение для консьержа, помещение для хранения колясок, зона размещения почтовых ящиков, технические помещения и лифтовой холл с лифтами грузоподъемностью 400 и 1000 килограмм. Первый этаж будет нежилым.
На подземном уровне дома расположится автостоянка. Возле дома оборудуют детскую и спортивную площадку, места для отдыха. Кроме того, дом обнесут живой изгородью, разобьют газоны и цветники.
В настоящее время строители ведут работы по возведению монолитных конструкций подземной части дома. Сдать дом в эксплуатацию планируется в 2020 году.
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