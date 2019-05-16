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Город (Москва и область)     16.05.2019 11:42

Жилой дом по программе реновации начали строить в Южном Медведково

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  программа реновации  реновация жилья 

16 мая. Mossovetinfo.ru – В районе Южное Медведково началось строительство дома по программе реновации жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

В здании, которое строится по индивидуальному проекту в проезде Дежнева, будет 128 квартир – 54 однокомнатных и 74 двухкомнатных. В каждой квартире предусмотрена корзина для установки кондиционера.

В каждой секции будет расположен вестибюль, лифтовой холл, зона почтовых ящиков, помещение для консьержа, помещение для колясок и комната для хранения уборочного инвентаря.

В здании и на прилегающей территории будет организована безбарьерная среда. Полы лифтового холла и вестибюля будут расположены на одном уровне, перепад между входом в подъезд и вестибюлем будет минимальным. Ширина проходов в подъезде и на улице будет не менее 2 метров, уклоны пешеходных дорожек и тротуаров составит не более 2-5%.

Кроме того, на первом этаже здания появятся две специальные квартиры для инвалидов-колясочников. Остальные помещения первого этажа будут нежилыми.

На прилегающей территории будут оборудованы детская и спортивная площадки, обустроены места для отдыха, будет проведено озеленение.
В настоящее время уже обустроен котлован здания, проводятся монолитные работы. Ввести здание в строй планируется в 2020 году.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  программа реновации  реновация жилья 

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