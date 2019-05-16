16 мая. Mossovetinfo.ru – В районе Южное Медведково началось строительство дома по программе реновации жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



В здании, которое строится по индивидуальному проекту в проезде Дежнева, будет 128 квартир – 54 однокомнатных и 74 двухкомнатных. В каждой квартире предусмотрена корзина для установки кондиционера.



В каждой секции будет расположен вестибюль, лифтовой холл, зона почтовых ящиков, помещение для консьержа, помещение для колясок и комната для хранения уборочного инвентаря.



В здании и на прилегающей территории будет организована безбарьерная среда. Полы лифтового холла и вестибюля будут расположены на одном уровне, перепад между входом в подъезд и вестибюлем будет минимальным. Ширина проходов в подъезде и на улице будет не менее 2 метров, уклоны пешеходных дорожек и тротуаров составит не более 2-5%.



Кроме того, на первом этаже здания появятся две специальные квартиры для инвалидов-колясочников. Остальные помещения первого этажа будут нежилыми.



На прилегающей территории будут оборудованы детская и спортивная площадки, обустроены места для отдыха, будет проведено озеленение.

В настоящее время уже обустроен котлован здания, проводятся монолитные работы. Ввести здание в строй планируется в 2020 году.