16 мая. Mossovetinfo.ru – В районе Южное Медведково началось строительство дома по программе реновации жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
В здании, которое строится по индивидуальному проекту в проезде Дежнева, будет 128 квартир – 54 однокомнатных и 74 двухкомнатных. В каждой квартире предусмотрена корзина для установки кондиционера.
В каждой секции будет расположен вестибюль, лифтовой холл, зона почтовых ящиков, помещение для консьержа, помещение для колясок и комната для хранения уборочного инвентаря.
В здании и на прилегающей территории будет организована безбарьерная среда. Полы лифтового холла и вестибюля будут расположены на одном уровне, перепад между входом в подъезд и вестибюлем будет минимальным. Ширина проходов в подъезде и на улице будет не менее 2 метров, уклоны пешеходных дорожек и тротуаров составит не более 2-5%.
Кроме того, на первом этаже здания появятся две специальные квартиры для инвалидов-колясочников. Остальные помещения первого этажа будут нежилыми.
На прилегающей территории будут оборудованы детская и спортивная площадки, обустроены места для отдыха, будет проведено озеленение.
В настоящее время уже обустроен котлован здания, проводятся монолитные работы. Ввести здание в строй планируется в 2020 году.
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