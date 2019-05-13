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Город (Москва и область)     13.05.2019 10:04

Жилой дом с двухцветным фасадом по программе реновации построят на севере Москвы

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  программа реновации 

13 мая. Mossovetinfo.ru – Жилой с двухцветным фасадом построят в рамках программы реновации жилья в районе Головинский на севере Москвы, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Трехсекционный монолитный дом переменной этажности будет построен по индивидуальному проекту. В доме будет 171 квартира – 32 однокомнатных, 121 двухкомнатная и 18 трехкомнатных. В квартирах помимо отделки комфорт-класса согласно стандартам программы реновации, предусмотрены специальные корзины для установки кондиционеров.

Проект предусматривает создание безбарьерной среды для маломобильных граждан – пол вестибюля и лифтовых холлов будет расположен на одном уровне, перепад между вестибюлем и входом в подъезд будет минимальным, ширина проходов в подъездах и на прилегающих к дому подъездных путях составит не менее 2 метров, уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не будут превышать 2-5%.

Прилегающую территорию благоустроят, будут оборудованы детская и спортивная площадки, площадки для отдыха, высажены деревья и кустарники.

В настоящее время на объекте уже выполнены работы по обустройству котлована, идут монолитные работы. Ввести дом в эксплуатацию планируется в 2020 году.


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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  программа реновации 

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