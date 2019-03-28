Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     28.03.2019 07:22

Жилой дом усадьбы XVIII–XIX веков в Денежном переулке отреставрирован

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  реставрация 

28 марта. Mossovetinfo.ru – Жилой дом городской усадьбы XVIII–XIX веков в Денежном переулке отреставрирован. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Трехэтажное здание находится по адресу: Денежный переулок, дом 3, строение 1. До реставрации здание не эксплуатировалось и находилось в аварийном состоянии. На данный момент там находится банковский офис.

Здание и примыкающий к нему бывший дом дворцового ведомства XIX века составляет единый архитектурный ансамбль.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
реставрация 

Возврат к списку

Лента новостей

07:22 Город (Москва и область) Жилой дом усадьбы XVIII–XIX веков в Денежном переулке отреставрирован

19:41 Происшествия Суд арестовал экс-министра Абызова на два месяца

16:56 В России Путин: Россия выполнила все требования по улучшению борьбы с допингом

16:06 Город (Москва и область) Два аварийных дома расселят на севере Москвы

15:18 В России Кемеровскую область официально назвали Кузбассом

Актуальные материалы

21:08 Общество Климатическая весна придет в Москву в конце марта

17:10 Город (Москва и область) Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июне

07:41 Общество Встречи префектов с жителями 27 марта. Адреса

20:03 Город (Москва и область) Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка

10:18 Другое Яндекс начал тестировать социальную сеть с искусственным интеллектом

10:07 Общество В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников

17:44 Общество Фестиваль «Союзультфильм» пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ с 16 по 24 марта

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru