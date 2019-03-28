28 марта. Mossovetinfo.ru – Жилой дом городской усадьбы XVIII–XIX веков в Денежном переулке отреставрирован. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Трехэтажное здание находится по адресу: Денежный переулок, дом 3, строение 1. До реставрации здание не эксплуатировалось и находилось в аварийном состоянии. На данный момент там находится банковский офис.



Здание и примыкающий к нему бывший дом дворцового ведомства XIX века составляет единый архитектурный ансамбль.