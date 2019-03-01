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Город (Москва и область)     01.03.2019 20:37

Жилой дома XIX века в Денежном переулке отреставрируют

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Теги:  реставрация 

1 марта. Mossovetinfo.ru - Жилой дома XIX века в Денежном переулке (район Хамовники) отреставрируют. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Двухэтажный жилой дом был главным в ансамбле городской усадьбы. Раньше тут жили работники Монетного двора, а также промышленники, разбогатевшие купцы и фабриканты.

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Карта места

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Теги: 
реставрация 

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