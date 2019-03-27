27 марта. Mossovetinfo.ru – На Каспийской улице в Москве построят жилой комплекс в рамках программы реновации жилья, сообщает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.



Комплекс, который построят на одной из стартовых площадок программы, будет состоять из восьми секций разной этажности. Все секции будут выполнены в едином стиле, однако за счет чередования цветов и материалов отделки, каждое строение будет иметь свой индивидуальный облик, что сделает восприятие комплекса более комфортным.



Первые этажи зданий будут отданы под бытовые помещения, кладовки и помещения для консьержей, остальные этажи полностью отдадут под квартиры. Внутренний двор благоустроят, в нем появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки.