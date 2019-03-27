Другие материалы
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Город (Москва и область)
27.03.2019, 11:23
Бесплатные онлайн-экскурсии с актерами и режиссерами запустят в Москве к году театра
27 марта. Mossovetinfo.ru – На портале «Узнай Москву» запускается проект «Москва Театральная» посвященный году Театра в России, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе аппарата мэра и правительства М...
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Город (Москва и область)
27.03.2019, 10:53
Жилой комплекс построят на юге Москвы в рамках программы реновации
27 марта. Mossovetinfo.ru – На Каспийской улице в Москве построят жилой комплекс в рамках программы реновации жилья, сообщает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора столи...
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Город (Москва и область)
27.03.2019, 10:00
Московским таксистам запретят работать более 8 часов
27 марта. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы намерены создать специальную систему, которая не позволит таксистам работать более 8 часов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заммэра Москвы, главу стол...