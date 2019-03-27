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Город (Москва и область)     27.03.2019 10:53

Жилой комплекс построят на юге Москвы в рамках программы реновации

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  программа реновации 

27 марта. Mossovetinfo.ru – На Каспийской улице в Москве построят жилой комплекс в рамках программы реновации жилья, сообщает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

Комплекс, который построят на одной из стартовых площадок программы, будет состоять из восьми секций разной этажности. Все секции будут выполнены в едином стиле, однако за счет чередования цветов и материалов отделки, каждое строение будет иметь свой индивидуальный облик, что сделает восприятие комплекса более комфортным.

Первые этажи зданий будут отданы под бытовые помещения, кладовки и помещения для консьержей, остальные этажи полностью отдадут под квартиры. Внутренний двор благоустроят, в нем появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  программа реновации 

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