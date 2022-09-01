Жилые дома Москвы и значимые социальные объекты готовы к отопительному сезону

1 сентября. Mossovstinfo.ru — В Москве подготовили к отопительному сезону жилые дома и значимые социальные объекты. Как сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, все работы проведены а установленный срок — к 1 сентября.



Подготовка к осенне-зимнему периоду началась в мае, сразу после отключения отопления.



К отопительному сезону подготовлено более 74 тысяч зданий, в том числе более 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий.

