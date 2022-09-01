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Город (Москва и область)     01.09.2022 07:38

Жилые дома Москвы и значимые социальные объекты готовы к отопительному сезону

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Теги:  отопление  Пётр Бирюков  Бирюков 

1 сентября. Mossovstinfo.ru — В Москве подготовили к отопительному сезону жилые дома и значимые социальные объекты. Как сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, все работы проведены а установленный срок — к 1 сентября.

Подготовка к осенне-зимнему периоду началась в мае, сразу после отключения отопления.

К отопительному сезону подготовлено более 74 тысяч зданий, в том числе более 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий.

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Теги: 
отопление  Пётр Бирюков  Бирюков 

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