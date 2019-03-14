14 марта. Mossovetinfo.ru – Жители районов Донской, Дорогомилово, Преображенское и поселения Новофедоровское в ТиНАО выберут места для проведения субботников с помощью опросов на портале «Активный гражданин».
В каждом районе участники опроса могут выбрать место для проведения субботника из нескольких вариантов.
Ранее сообщалось, что традиционные городские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля.
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