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Город (Москва и область)     14.03.2019 19:16

Жители четырех районов Москвы выберут места для субботников

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Теги:  субботники  Активный гражданин  опросы 

14 марта. Mossovetinfo.ru – Жители районов Донской, Дорогомилово, Преображенское и поселения Новофедоровское в ТиНАО выберут места для проведения субботников с помощью опросов на портале «Активный гражданин».

В каждом районе участники опроса могут выбрать место для проведения субботника из нескольких вариантов.

Ранее сообщалось, что традиционные городские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля.


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Карта места

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Теги: 
субботники  Активный гражданин  опросы 

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